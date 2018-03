Sieben Monate ist es her, dass Anna Hofbauer (29) und Marvin Albrecht (29) sich getrennt haben. Wirkten sie nach außen stets wie ein Traumpaar, sah es hinter verschlossenen Türen offenbar ganz anders aus. Nun gehen die beiden als Singles durchs Leben, doch herrscht zwischen ihnen auch eisige Funkstille? Nein, verriet Anna jetzt bei der IFA 2017 Opening Gala in Berlin: "Wir haben auf jeden Fall noch Kontakt. Ich war vor einem guten Monat in Düsseldorf, da haben wir uns auf einen Kaffee getroffen und haben uns ausgetauscht, wie es den Eltern geht, wie es der Familie geht." An ein Liebes-Comeback denken die ehemalige Bachelorette und ihr Auserwählter trotzdem nicht. "Wir sind einfach happy, so wie es momentan ist. Wir mögen uns und jeder macht seinen eigenen Weg und das ist auch gut so", betonte Anna im Promiflash-Interview.



