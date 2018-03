Jetzt können sie über ihn lachen! Im November vergangenen Jahres gaben Cathy (27) und Richard Lugner (84) ihre Trennung und Blitz-Scheidung bekannt. Heute lebt die Blondine mit ihrer Tochter Leonie in einer Drei-Zimmer-Wohnung. Manchmal schwelgt das süße Mutter-Tochter-Duo aber trotzdem in Mörtel-Erinnerungen – doch die bringen sie zum Lachen, wie Cathy im Promiflash-Interview verriet: "Ja, manchmal war es schon witzig. Aber am Schluss war es auch echt anstrengend, muss man schon sagen."



