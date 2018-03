Große Kulleraugen, ein süßes Lächeln: Evelyn Burdecki sieht aus wie das nette Mädchen von nebenan. Bei Promi Big Brother deutet sie an, Mr. Germany Dominik Bruntner (24) habe eine Romanze vortäuschen wollen, um im Container Sympathien zu sammeln. Jetzt meldet sich der Beschuldigte zu Wort – und dreht den Spieß um! Gegenüber Promiflash sagt er: "Eine Romanze hatte ich nicht geplant, egal ob mit Evelyn oder Sarah Knappik (30), das stand nie im Raum. Das hat Evelyn sich ausgedacht, weil wenn ich so etwas vorgehabt hätte, dann hätte man das ja von Anfang an sehen können."



