Huch, was ist denn mit Zayn Malik (24) passiert? Vor wenigen Wochen präsentierte der Ex-One Direction-Star noch stolz seine lange Kult-Frise, jetzt gönnte er sich einen regelrechten Radikalschnitt. Ein Foto, das seine Mutter jetzt auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, zeigt: Zayn trägt neuerdings Glatze. Ein Hinweis auf sein zweites Album? In der Vergangenheit hatte sich der Brite stets bei großen, einschneidenden Veränderungen von seiner Mähne getrennt, wie zum Beispiel 2015 nach seinem Bandausstieg. Und sein Glatzen-Gate könnte tatsächlich auf musikalische Neuigkeiten hinweisen, schließlich soll sein neuer Longplayer noch in diesem Jahr erscheinen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de