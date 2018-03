Isabell Horn (33) spricht wieder einmal offen über ihre Gefühle. Seit der ehemalige GZSZ-Star Ende März zum ersten Mal Mama geworden ist, hält die kleine Ella das Leben ihrer Eltern gehörig auf Trab. Bereits vor wenigen Wochen brach die Schauspielerin vor laufender Kamera in Tränen aus, weil ihr alles zu viel geworden war. Auch in einem aktuellen Video auf ihrem YouTube-Channel The Isi Life meint Isabell, dass das Leben mit Baby wirklich anstrengend sei: "Es ist nicht immer rosig und schön. Es war dann wirklich so, dass mich diese schlaflosen Nächte und die Erschöpfung und die Verzweiflung und das alles richtig übermannt hat.”



