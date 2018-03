Peinlicher Fan-Fail! Britney Spears (35) hat in der vergangenen Woche in Las Vegas ihre "Peace of me"-Show performt. Für ein Lied holte sich die Pop-Ikone sogar einen Fan auf die Bühne! Doch als sie sich dem jungen Mann namens Shawn näherte, um sein T-Shirt zu signieren, war sofort klar: Er war total betrunken! “Oh mein Gott. Du riechst, als hättest du eine Menge Alkohol intus", stellte Britney vor dem gesamten Publikum fest und sorgte damit für schallendes Gelächter.



