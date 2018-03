Wow, das ist mal ein Sümmchen! Sommerzeit ist Urlaubszeit und auch die Stars lassen es sich nicht nehmen, dem Alltag zu entfliehen und am Strand die Seele baumeln zu lassen. Sardinien, Ibiza, Mykonos – das sind die angesagten Hotspots in diesem Jahr! Für den perfekten Urlaub greifen Promis wie Eva Longoria (42), Heidi Klum (44) und Lottie Moss auch gerne mal tiefer in die Tasche! Eine lässt es sich laut Daily Mail ganz besonders gut gehen – Liz Hurley (52) schippert auf einer Jacht, die satte 67 Millionen Euro kostet, die italienische Küste entlang!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de