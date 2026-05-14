Heidi Klum strahlt in Cannes mit tief ausgeschnittenem Kleid

Heidi Klum (52) sorgt zum Auftakt der 79. Filmfestspiele von Cannes für einen echten Wow-Moment. Nach der Premiere wechselt Heidi am Dienstagabend in ein tief ausgeschnittenes, goldenes Fransenkleid und stiehlt beim glamourösen Eröffnungsdinner an der Côte d’Azur vielen die Show. Das funkelnde Modell mit reichlich Pailletten und schwingenden Fransen setzt auf maximalen Glamour und zieht sämtliche Blicke auf sich, während die Moderatorin über den schwarzen Teppich schreitet und vor den Kameras posiert. Mit dabei sind an diesem Abend auch Stars wie Demi Moore (63) und Ruth Negga (44), die gemeinsam mit vielen weiteren Prominenten den Start des Staraufgebots an der französischen Riviera feiern.

Schon zuvor hatte Heidi mit ihrem ersten Look des Tages für Aufsehen gesorgt. Auf dem roten Teppich zur offiziellen Eröffnung des Festivals erscheint das Model in einem nudefarbenen Kleid mit transparentem Stoff und auffälligen rosa Blumenapplikationen auf der Front. Später am Abend setzt sie dann ganz auf Gold: Ihr metallisch schimmerndes Fransenkleid kombiniert die vierfache Mama mit hohen Metallic-Heels und einer passenden Clutch. Vor Fotografen wirft sie Küsse in die Kameras, winkt den Schaulustigen zu und zeigt die glitzernde Robe in voller Pracht.

Heidi ist seit Jahren ein regelmäßiger Gast in Cannes und gilt als einer der bekanntesten deutschen Stars auf dem internationalen Teppich. Die gebürtige Bergisch Gladbacherin machte in den 1990er-Jahren als Model international Karriere und wurde auch als Moderatorin bekannt, unter anderem durch die US-Sendung "Project Runway". Privat ist sie seit 2019 mit Musiker Tom Kaulitz (36) verheiratet. Mit ihren spannenden Looks zieht sie regelmäßig die Blicke und die Aufmerksamkeit auf sich.

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Imago Heidi Klum beim Eröffnungsdinner der 79. Filmfestspiele von Cannes: Heidi Klum

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Imago Heidi Klum bei der Eröffnungsgala und Premiere von La Vénus Electrique in Cannes, 79. Filmfestspiele, Palais des Festivals, 12. Mai 2026

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Getty Images Heidi Klum bei der Met Gala 2026 in New York