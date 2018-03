Der Katzenberger-Beef geht offenbar in eine nächste Runde! Jennifer Frankhauser (25) disst ihre große Schwester Daniela (30) schon seit Wochen in der Öffentlichkeit. Jetzt legte sie mit einem Facebook-Live-Video nach: "Ich baue viel Mist, aber dafür bin ich echt, sehr echt. Ich könnte mich nicht mal verstellen, selbst wenn ich es wollte." Jenny behauptet immer wieder, Dani würde sich in den Medien verstellen. Ob der Post auch in diese Richtung geht? Die Fronten scheinen nach wie vor verhärtet und eine Versöhnung ist bei den Katzen-Ladys wohl nicht in Sicht!



