Erkannt? So sah Daniela Katzenberger als Jugendliche aus

Daniela Katzenberger (38) verzaubert ihre Fans mit einem besonderen Rückblick: Auf Instagram teilt die TV-Persönlichkeit nun ein Kindheitsfoto, das sie als junges Mädchen während ihrer Kommunion zeigt. "Meine Kommunion, was für ein toller Tag", erinnert sich Daniela zu dem Bild. Zu dem Schnappschuss verrät sie auch, wie begeistert Mama Iris Klein (57) damals war: "Meine Mutter war an diesem Tag besonders stolz…nachdem sie mir einen 80er-Jahre-Pudel-Pony, so riesig wie der Mount Everest, hingezimmert hat und wir aussehen wie die Pfälzer-Version von Hanni und Nanni."

Ihre Fans zeigen sich über Danielas kleinen Rückblick in ihre Jugend total begeistert. Ihnen fällt durch das Bild aber ein ganz besonderer Aspekt auf. "Wow!!! Ich sehe absolut Sophia da!! Krass, die Ähnlichkeit!", schreibt beispielsweise ein User – für diesen Kommentar erhält er viel Zuspruch durch Likes. Ein wenig ähnlich sehen sich die Katze als Teenager und ihre einzige Tochter Sophia (9) schon – siehe die großen braunen Augen und die dunkle, lange Mähne sowie das freche Lächeln.

Daniela Katzenberger ist dafür bekannt, auch in den sozialen Medien kein Geheimnis aus ihrer Vergangenheit zu machen. Immer wieder lässt sie ihre Fans an privaten Erinnerungen teilhaben und sorgt mit solchen Rückblicken für Schmunzler. In den vergangenen Monaten wurde es um die Influencerin aber deutlich ruhiger. Ihre Mutter klärte vor Kurzem darüber auf, was dahintersteckt. "Das nimmt leider extrem zu und darauf hat man halt irgendwann keine Lust mehr", erklärte die ehemalige Promis unter Palmen-Teilnehmerin zu dem Online-Hate, den auch Dani hin und wieder mal zu spüren bekommt.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger als Kind

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia im April 2025

