Vor einem Jahr starb Hannes Arch (✝48), der Freund von Model Miriam Höller (30), bei einem tragischen Hubschrauberabsturz. Kurz darauf die nächste Horror-Nachricht für die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin: Ihr bester Freund kommt ebenfalls bei einem Unfall ums Leben. Heute kann Miriam endlich wieder strahlen und sogar über einen eventuellen neuen Mann reden: "Ich kann es mir durchaus vorstellen, dass irgendwann ein neuer Partner in mein Leben kommt. Er wird mir mit Sicherheit meine Trauer und diesen Verlust nicht abnehmen können. Er wird auch Hannes niemals ersetzen können. (...) Aber, ich bin erst 30 Jahre alt und werde hoffentlich nicht mein Leben lang alleine bleiben", erzählte Miriam im Bild-Interview. Auch beruflich will die Blondine wieder voll durchstarten!



