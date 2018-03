Knutscht Selena Gomez (25) etwa fremd? Die schöne Sängerin lässt im Januar die Liebes-Bombe platzen: Sie und Musikerkollege The Weeknd (27) sind ein Paar. Nur etwas mehr als ein halbes Jahr später schockt die Brünette ihre Fans mit neuen Turtel-Pics – und der Mann an ihrer Seite ist nicht ihr Boyfriend. Entwarnung: Die Bilder sind am Montag im Rahmen eines Filmdrehs in New York City entstanden. Aktuell steht der Ex-Kinderstar dort für einen neuen Streifen von Woody Allen (81) vor der Kamera – gemeinsam mit ihrem Kuss-Partner und Schauspielkollegen Timothée Chalamet.



