Ist Pietro Lombardi (25) frisch verliebt? Aktuell läuft es bei dem Musiker richtig gut. Mit seinem Freund Kay One (33) hat der junge Papa vergangene Woche den Song "Señorita" auf den Markt gebracht und damit direkt die Charts gestürmt. Das Musikvideo wurde bei YouTube binnen drei Tagen schon knapp fünf Millionen Mal geklickt. Im Clip spielt eine brünette Schönheit die Rolle der "Señorita" und die erinnert Pies Fans an seine Ex Sarah (24). Aber läuft was zwischen dem 25-Jährigen und der Latina aus dem Video? Gegenüber InTouch verriet er jetzt: "Sie ist schon mein Typ. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich diese Art von Frau ansprechend finde."



