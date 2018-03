Das Warten ihrer vielen Fans hat jetzt ein Ende: Serena Williams (35) zeigt endlich ihre kleine Tochter Alexis Olympia! In einem kurzen Video bei Instagram präsentiert die Tennis-Ikone ihren Sonnenschein – und verrät gleichzeitig, warum die ersten Tage mit ihrer Tochter alles andere als einfach waren: "Wir verlassen jetzt nach sechs oder sieben Tagen das Krankenhaus. Wir hatten viele Komplikationen, aber guck mal, was wir jetzt haben: Wir haben ein kleines Mädchen!" Glücklicher könnte die Sportlerin wohl kaum sein – so happy macht kein Grand-Slam-Titel!



