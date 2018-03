SIE sind das erste Traumpaar bei Love Island: Elena Miras und Jan Sokolowsky! Bereits in der ersten Folge hatte es gewaltig zwischen den Singles geknistert. Nur zwei Episoden später servierte der Barkeeper die rassige Brünette jedoch ab. Seine Begründung: Er brauche mehr Freiraum. Aber ist das wirklich der Grund? In der dritten Folge bekam der Tattoo-Fan nämlich einen Nebenbuhler: Neuzugang Anthony hatte direkt ein Date mit Elena. Ist Jan vielleicht eifersüchtig und hat deswegen Schluss gemacht? ”Ich bin nicht eifersüchtig. Also klar, wenn ich dann sehe, dass sie mit einem anderen flirtet oder so, frag ich sie mal oder mach’ mir Gedanken. Ich glaube, Eifersucht ist eine schlechte Eigenschaft", meinte der Kölner im Promiflash-Interview vor Beginn der Show.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de