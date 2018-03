Emotionales Instagram-Posting von Selena Gomez (25). Mit einem Krankenhaus-Pic schockt die schöne Sängerin jetzt ihre Fans. Nur mit einem OP-Hemdchen bekleidet und Schläuchen in der Nase liegt sie in einem Klinik-Bett und lächelt ihre Bettnachbarin an. Was es damit auf sich hat, verrät sie in der Bildunterschrift: "Ich weiß, dass viele von euch bemerkt haben, dass es den Sommer über sehr still um mich war. Ich habe herausgefunden, dass ich wegen meiner Erkrankung eine neue Niere brauchte, um gesund zu werden."



