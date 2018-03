Sarah Lombardi (24) so ehrlich wie noch nie! Die Sängerin ist ab dem 18.09. immer montags um 20:15 Uhr bei RTL II in der neuen Show "Echt Familie – Das sind wir!" zu sehen. Und bereits jetzt ist klar: Es wird sehr emotional! Die Mutter von Söhnchen Alessio (2) gesteht, dass sie mit einem ungesunden Kontrollzwang zu kämpfen hat. Und das scheint die 24-Jährige sogar so sehr mitzunehmen, dass sie vor laufender Kamera in bittere Tränen ausbricht!



