Bäumchen wechsel dich bei Love Island – und trotzdem herrscht zwischen allen Paaren eitel Sonnenschein. Ist das etwa nur Strategie? Zumindest bei Chethrin Schulze (24) könnte man auf die Idee kommen. Obwohl ihr Partner Mike Heiter mit Elena Miras flirtet, kuschelt Chethrin noch immer fröhlich mit dem Schichtleiter. Vor Sendestart verrät sie Promiflash, was sie machen würde, wenn ihr Partner fremdflirtet – und da hört sich das alles noch ganz anders an: "Dann würde ich so tun, als wenn ich dem verzeihe, und dann würde ich es dem heimzahlen. Ja, aber ganz fies."



