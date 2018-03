Ist ihr neuestes Werk abgekupfert? Taylor Swifts (27) Fans hören gerade ihren Song "Ready For It" rauf und runter. Auch am deutschen Rapper Casper ist der Hit nicht vorbeigegangen, doch der hat im Interview mit DASDING beim SWR jetzt eine erstaunliche Entdeckung offenbart: Er findet, dass sich TayTays Lied wie sein neuer Track "Lang Lebe Der Tod" anhört! "Also, ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt: 'Also, die Taylor, die hat sich meinen Kram angeguckt.' Aber ich finde schon, dass wenn man es einfach nur nebeneinander hört, dass es sehr, sehr, sehr gleich klingt", meinte der Musiker.



