Jetzt spricht Sabia Boulahrouz (39) Klartext! Jahrelang herrschte ein Schlagzeilen-Drama um sie, Moderatorin Sylvie Meis (39) und Fußballprofi Rafael van der Vaart (34). Mittlerweile ist Ruhe in die Welt der Hamburgerin eingekehrt. Zu dieser Lebensphase schloss Sabia kürzlich ziemlich hartes Fazit. Sie hätte sich sowohl Sylvie als auch Rafael sparen können. Ob sie das nach einer jahrelangen Freundschaft zu Sylvie und einer Liebesbeziehung zu Rafael wirklich so meint? Im Promiflash-Interview zur Musical-Premiere von Tanz der Vampire erklärt sich die 39-Jährige jetzt neu: "Das ist immer so eine Auslegungssache. Nicht die Menschen selber, sondern dieses Kapitel von meinem Leben – das hätte ich mir wirklich sparen können."



