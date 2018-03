Fans der Action-Reihe "Tomb Raider" haben Grund zur Freude, denn es gibt erste Bilder der neuen Lara Croft. Die schwedische Hauptdarstellerin Alicia Vikander (28) zeigt sich jetzt zum ersten Mal in Aktion und löst Angelina Jolie (42) als Lara Croft in der Videospiel-Adaption ab. Letztere verkörperte die Pixelheldin in den Jahren 2001 und 2003. Oscar-Preisträgerin Alicia soll der Powerfrau in der Fortsetzung nun frisches Leben einhauchen.



