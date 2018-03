Fitness-Mode an: Nadine Zucker (32) hat vor einigen Wochen ihr erstes Kind zur Welt gebracht und will jetzt die Pfunde wieder purzeln lassen. Vor einigen Jahren hatte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin sich von 153 auf gute 70 Kilo runtertrainiert. Während der Schwangerschaft ging ihr Gewicht jetzt allerdings wieder nach oben. Doch das soll nicht lange so bleiben. Wie sie ihren Fans bei Facebook jetzt bewies, war sie zum ersten Mal wieder im Fitness-Studio und drillte sich gleich eine Stunde auf dem Laufband. So wird sie ihr Wunschgewicht sicher ganz schnell erreichen.



