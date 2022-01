Nadine Zucker (37) hat in der Vergangenheit bereits eine riesengroße körperliche Wandlung hinter sich! Die "Mein Kind, dein Kind"-Teilnehmerin hat nach der Geburt ihres Sohnes Tayler Jerome nämlich sage und schreibe 80 Kilo abgenommen. Daraufhin unterzog sich die Familienmutter sogar einer operativen Hautstraffung. Aber wie sieht es denn bei der Influencerin eigentlich im Moment in Sachen Gewicht aus? Nadine verriet jetzt im Promiflash-Interview, dass sie inzwischen wieder zehn Kilo zugenommen hat!

Gegenüber Promiflash betonte Nadine jetzt, dass ihr die aktuelle Gesundheitslage ein bisschen aufs Gemüt und auch aufs Gewicht geschlagen hat. "Ich habe tatsächlich wieder zehn Kilo zugenommen", erklärte die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und fügte hinzu: "Davor war ich wirklich so was von motiviert und habe jeden Tag Sport gemacht." Zurzeit sei das aber gar nicht so, denn in Sachen Fitness mache sie im Moment nicht wirklich viel.

Allerdings wolle Nadine in Zukunft wieder mehr Sport machen und zudem auch wieder mehr auf ihre Ernährungsweise achten. "Eigentlich möchte ich schon wieder anfangen, so ein bisschen abzunehmen, um zumindest die alte Form wiederzubekommen", verdeutlichte sie ihr Ziel.

Instagram / nadine.zucker_official Nadine Zucker im August 2020

Instagram / nadine.zucker_official Nadine Zucker im Juli 2020

Instagram / nadine.zucker_official Nadine Zucker, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

