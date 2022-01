Nadine Zucker (37) ist im Beauty-Fieber – die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin startete ein umfangreiches Makeover! In der M.Y. Skin Clinic ließ sich die Influencerin vor wenigen Tagen die Stirn, die Tränenrinnen, die Nase und die Lippen machen. Mit dem Ergebnis ist die "Mein Kind, dein Kind"-Bekanntheit so richtig zufrieden. "Ich habe jetzt die beste Version von Nadine hier sitzen gerade. Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können", schwärmte sie nach dem Termin gegenüber Promiflash. Aber wie erklärt sie die Veränderungen in ihrem Gesicht eigentlich ihrem vierjährigen Sohn Tayler Jerome? Im Video erfahrt ihr es...

