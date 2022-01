Nadine Zucker (37) hat in Sachen Beauty vor wenigen Tagen so einiges vornehmen lassen – die "Mein Kind, dein Kind"-Teilnehmerin unterzog sich nämlich einer umfangreichen Gesichtsbehandlung! Mit Hyaluron und Botox ließ sich die Frau von Patrick Zucker unter anderem die Stirn, die Nase und die Lippen aufspritzen. Besonders aufgrund der Aufpolsterung ihres Mundes muss die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin in Sachen Nachsorge auf einiges achten: Nach der Behandlung darf Nadine ihren Mann Patrick einige Tage lang nicht küssen!

Im Promiflash-Interview erklärte Nadine jetzt, was sie nach dem aufwendigen Makeover in der M.Y. Skin Clinic alles beachten muss – und das hat vorerst auch eine Auswirkung auf ihr Liebesleben. "Natürlich soll ich bei dem Thema Lippen jetzt darauf achten, nicht zu viel zu knutschen", erklärte die Influencerin die Nachsorge und scherzte: "Aber gut, nach zehn Jahren Ehe kann man auch mal drei Tage aufs Küssen verzichten."

Natürlich muss sich Nadine in den kommenden Tagen aber auch noch an ein paar andere Dinge halten. "Nicht zu viel essen und vor allem viel Wasser trinken", zählte sie auf und fügte hinzu: "Und dadurch, dass die Nase gemacht wurde, darf ich eine Woche lang keine Brille tragen."

Promiflash Nadine Zucker bei ihrer Beauty-Behandlung, Januar 2022

Instagram / nadine.zucker_official Nadine Zucker, Reality-TV-Star

Instagram / nadine.zucker_official Nadine Zucker im August 2020

