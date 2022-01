Nadine Zucker (37) hat gerade erst ein umfangreiches Beauty-Makeover hinter sich! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat sich mit Botox und Hyaluron die Stirn, die Tränenrinnen unter den Augen, die Nase und auch die Lippen aufspritzen lassen. Mit Promiflash sprach die Influencerin vor der Behandlung über ihre Inspirationsquelle: Nadine hat in Sachen Beauty nämlich ein Vorbild – und zwar Paulina Ljubas (25)!

"Wen ich ganz, ganz schön finde, ist die Paulina Ljubas", betonte Nadine vor ihrer Behandlung in der M.Y. Skin Clinic im Promiflash-Interview und fügte hinzu: "Man mag von ihr als Person halten, was man will – auch jetzt gerade in der Temptation Island V.I.P.-Staffel – aber sie vom Typ her ist eine wunderschöne Frau!" Besonders die Lippen der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin haben es der Familienmutter angetan. "Die sind natürlich der Hammer", schwärmte sie.

Zwar ließ sich Nadine in Sachen Beauty jetzt tatsächlich ein wenig von Paulina inspirieren – doch ihr sei es trotzdem wichtig, sich selbst treu zu bleiben. "Ich bin ja immer noch Nadine und ich bin auch froh, dass ich Nadine bin", stellte die "Mein Kind, dein Kind"-Bekanntheit klar und hob zudem hervor: "Aber die Paulina ist schon eine hübsche Frau."

Promiflash Nadine Zucker in der M.Y. Skin Clinic in Berlin, Januar 2022

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Instagram / nadine.zucker_official Nadine Zucker im August 2020

