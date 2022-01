Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Nadine Zucker (37) und ihr Ehemann Patrick wurden vor ein paar Jahren zum ersten Mal Eltern: Im August 2017 durften die beiden "Mein Kind, dein Kind"-Teilnehmer ihren Sohnemann namens Tayler Jerome auf der Welt begrüßen. Aber planen Nadine und Patrick in Zukunft eigentlich noch weiteren Nachwuchs? Mit Promiflash sprach die TV-Darstellerin jetzt über ihre Kinderplanung...

"Tayler ist absolut ein Geschwisterkindchen, also er wünscht sich schon ein Geschwisterchen", erklärte Nadine jetzt im Promiflash-Interview und fügte hinzu: "Manchmal kommt schon der Gedanke durch: 'Mensch, wenn man jetzt noch so einen kleinen Pupsi zu Hause hätte, das wäre schön.'" Allerdings bringe ein Kind auch sehr viel Verantwortung und so einige Arbeit mit sich.

Zwar schließe Nadine es nicht zu 100 Prozent aus, dass Tayler in Zukunft ein Geschwisterchen bekommt – allerdings gehen Patrick und sie die Sache bislang nicht an. "Aktiv gehen wir die Kinderplanung nicht an, also aktiv sind wir schon aber nicht auf diese Art und Weise. Also Verhütung muss schon sein", berichtete die 37-Jährige.

Instagram / nadine.zucker_official Nadine und Patrick Zucker im Dezember 2021

Instagram / nadine.zucker_official Nadine Zucker mit ihrem Sohn Tayler Jerome

Instagram / nadine.zucker_official Nadine Zucker, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

