Die "Mein Kind, dein Kind"-Teilnehmerin Nadine Zucker (37) hat sich bereits vor ein paar Jahren in die Hände eines Schönheitschirurgen begeben: Nach der Geburt ihres Sohnes Tayler Jerome hat die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nämlich rund 80 Kilo abgenommen – und sich daraufhin einer Hautstraffung unterzogen. Außerdem ließ sie sich vor einer Woche die Stirn, die Tränenrinnen, die Nase und die Lippen aufspritzen. Im Promiflash-Interview erklärte Nadine aber, dass es damit in Sachen Beauty noch lange nicht getan ist...

"Was ich definitiv noch machen muss – also nicht nur möchte, sondern wirklich muss – ist eine Hautstraffung", erklärte Nadine gegenüber Promiflash. Nach ihrer großen Gewichtsabnahme habe sie sich zwar bereits die Haut am Bauch operativ straffen lassen, doch natürlich machte sich der Kilo-Verlust auch an anderen Körperstellen bemerkbar. "Es ist schon so, dass die Oberschenkel, der Hintern, der Rücken und die Oberarme Baustellen sind, die tatsächlich irgendwann mal angegangen werden müssen", zählte die 37-Jährige auf.

Doch mit dem Ergebnis ihrer Hyaluron- und Botox-Injektionen im Gesicht ist Nadine jetzt erst mal mehr als zufrieden! "Ich habe jetzt gerade die beste Version von Nadine hier sitzen", freute sich die TV-Darstellerin schon kurz nach der Behandlung.

Nadine Zucker in der M.Y. Skin Clinic in Berlin, Januar 2022

Nadine Zucker im Januar 2022

Nadine Zucker, einstige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

