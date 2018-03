Trauriges Eingeständnis von Sarah Lombardi (24)! Im vergangenen Jahr war die junge Mama aufgrund ihrer Affäre in aller Munde: Sie betrog ihren Ehemann Pietro (25) mit Jugendfreund Michal. Sie rechtfertigte ihren Seitensprung damals mit der Aussage, dass ihr Mann sie vernachlässigt habe. Jetzt offenbarte die 24-Jährige in der RTL-2-Doku-Soap "Echt Familie - Das sind wir!" zum ersten Mal, dass ihre Selbstzweifel bereits in ihrer Kindheit begannen: "Ich erinnere mich daran, dass ich oft Briefe geschrieben habe und oft daran gezweifelt habe, geliebt zu werden."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de