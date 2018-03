Maximilian Arland (36) ist auf Madl-Jagd! Seit Mai ist der Sänger offiziell von seiner Jugendliebe Andrea geschieden und sogar seit zwei Jahren Single. Im Promiflash-Interview auf der Pool Position Wiesn in München verriet der Moderator, wie das Flirten im Festzelt funktioniert: "Oktoberfest ist Tinder live. Man wischt im Kopf die ganze Zeit nach links und rechts und es ist wirklich cool. Es macht Spaß. Also, man ist natürlich nach zwei, drei Mass auch dementsprechend locker und ist absolut in Flirt-Mood. Ich auch."



