Heiß, heißer, Harry Styles (23)! Das lange Warten der Fans hat ein Ende. Gestern startete endlich die allererste Solotour des Ex-One Direction-Hotties – und die hat so einiges zu bieten: heiße Tanzeinlagen, große Gefühle und feuchtfröhliche Stimmung. Wie zu Boyband-Zeiten zeigt Harry auch dieses Mal das, was er am besten kann, nämlich das Performen. Kein Wunder, dass er erst kürzlich zum "Sexiest Singer Alive" gekürt wurde.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de