Die räumliche Trennung von ihrem Liebsten David Friedrich (27) setzt Ex-Bachelorette Jessica Paszka (27) zunehmend zu. Der Drummer tourt aktuell mit seiner Band Eskimo Callboy durch Japan – seine Jessi kann allerdings nicht mit dabei sein, wie sie im Promiflash-Interview schweren Herzens verrät: "David ist gerade auf einem ganz anderen Kontinent und das macht es natürlich nicht leichter. Die Kommunikation ist auch schwierig, man kann halt nur telefonieren." Doch an ein drohendes Liebes-Aus will das TV-Sternchen nicht glauben – im Gegensatz zu so mancher Schlagzeile. "Natürlich glaube ich und hoffe ich, dass es klappt, aber ich kann natürlich nicht in die Zukunft sehen. Dennoch wünsche ich es mir natürlich von Herzen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de