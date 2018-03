Was für ein Auftritt! Eigentlich hatte sich Sarah Connor (37) vor wenigen Tagen in die wohlverdiente Familienauszeit verabschiedet. Sie wolle in den nächsten Monaten ein wenig kürzer treten. Jetzt posierte die Musikerin aber doch noch einmal auf dem roten Teppich. Mit ihrem vielleicht letzten Auftritt vor der Pause sorgte Sarah für ordentlich Aufsehen. Beim "dreamball 2017" in Berlin zeigte sie sich nicht nur superhappy neben Baby-Daddy Florian (42), sondern auch in einem sexy Minidress. Besonders auffällig: Sarahs XL-Dekolleté. Mit ihrem Riesenausschnitt macht die Wahlberlinerin sogar Heidi Klum (44) Konkurrenz. Die posierte kürzlich mit einem Kleid – bis zum Bauchnabel ausgeschnitten – auf dem Red Carpet der Emmys.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de