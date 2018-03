Augen auf und Ohren gespitzt, denn der neue Song von Eko Fresh (34) hat es in sich! Der Kölner Rapper wagt sich an Andrea Bergs (51) großen Hit "Du hast mich tausendmal belogen" und textet ihn auf witzige Weise um – und das aus gutem Grund! Am kommenden Freitag bringt der Kölner sein zehntes Album heraus, mit dem er sich Platz eins der deutschen Album-Charts sichern wollte. Das Problem: Schlagerstar Andrea bringt kurz zuvor ihre Best-of-Platte auf den Markt. Bereits 100.000 Vorbestellungen verschafften der CD Gold-Status, bevor sie überhaupt veröffentlicht war. Eko schminkt sich daraufhin die Chartspitze ab und singt sich auf YouTube mit einem Schlager-Cover den Frust von der Seele. Hier ein kleiner Vorgeschmack: "Mann, du verkaufst so viel Millionen. Du hast ’nen Haufen da an Cash. Ich wollte mir die Eins doch holen – aber du fi**st grad mein Geschäft."



