Megasüßes Baby-Update von Inci Elena Sencer (24): Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist aktuell im siebten Monat schwanger. Das hielt sie die ersten zwei Trimester vor ihren Fans verborgen – doch Anfang des sechsten Monats verriet die hübsche Deutsch-Türkin im Promiflash-Interview ihr Geheimnis. Seitdem versorgt sie ihre Follower mit schnuckeligen Schwangerschafts-Aufnahmen und setzt dabei ihre Baby-Kugel gekonnt in Szene. Gerade als sie wieder ein neues Bauch-Video drehen wollte, passierte etwas Bezauberndes – die ungeborene Tochter fing in Mamas Bauch an zu boxen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de