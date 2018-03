Es bleibt spannend! Schon der erste Trailer zu "Jumanji: Willkommen im Dschungel" versprach allerhand Action und coole Effekte. Der zweite Einblick in die Neuauflage des Fantasy-Abenteuers von 1995 verrät nun, dass Dwayne "The Rock" Johnson (45) und Co. mit speziellen Kräften ausgestattet sind. Der durchtrainierte US-Schauspieler hat als Dr. Smolder Bravestone eine naheliegende Fähigkeit: Er ist superstark. Welcher Skill Kevin Harts (38) Figur Moose Finbar im gefährlichen Spiel überleben lässt? Das wird noch nicht ganz verraten. Einzig seine größte Schwäche gibt der neue Trailer preis: Kuchen! Die süße Versuchung hat für ihn eine unangenehme Folge. Er explodiert.



