Diese beiden sind wirklich schwer verliebt! Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Temlitz und Berlin - Tag & Nacht-Star Pascal Kappés machten am Wochenende ihre Beziehung offiziell. Die TV-Gesichter gehen nun gemeinsame Wege – und halten das nicht mehr geheim. Die brünette Schönheit verriet jetzt exklusiv gegenüber Promiflash, was sie besonders an ihrem Schatz mag: "Du gibst mir Sicherheit und ganz viel Liebe!" Wenn das kein Statement ist!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de