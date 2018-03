Krass, krasser, Tattboy Holden! Der Australier ist von Kopf bis Fuß tätowiert. Außerdem ließ er sich seine Zunge spalten und seinen Augapfel bemalen. "Die Haut zwischen meinen Augenlidern und der Nase war wahrscheinlich am schmerzhaftesten. Das hat sich angefühlt wie eine Augen-OP. Und bei meinem Penis hat es natürlich auch extrem wehgetan", erzählte Tattboy The Mirror. Richtig gelesen – sein bestes Stück blieb auch nicht verschont. Tattboy ist mit seiner Tinten-Sucht aber in guter Gesellschaft. Neben dem sogenannten Zombie Boy (32) schockt auch Eva Tiamat Medusa regelmäßig das Netz, weil sie wie ein Drache aussehen möchte.



