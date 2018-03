Sie war DER Hingucker auf der Premiere von "Flatliners" in Los Angeles. Zwar scharten sich die Fotografen auch um den Produzenten des 1990er-Remakes, Hollywood-Altmeister Michael Douglas (73), aber Nina Dobrev (28) stahl eindeutig allen die Show. Sie sah in ihrem weißen Kleid und den Jimmy-Choo-Pumps nicht nur super-ladylike aus, sondern überraschte auch mit einem erneuten Frisuren-Wandel. Sie trug einen kurzen Bob im Sleek-Look und mit Pony, den sie sich für ihre neue Filmrolle als französische Künstlerin in "Lucky Day" zugelegt hat.



