Krasses Statement von Ex-Boyband-Star Zayn Malik (24): Seit der Schnuckel 2015 die Erfolgs-Gruppe One Direction verlassen hat, brodelt die Gerüchteküche gewaltig. Hat sich der Musiker mit seinen ehemaligen Kollegen zerstritten? Gegenüber US Weekly verrät Zayn nun, er hat nach wie vor ein gutes Verhältnis zu Liam Payne (24), Niall Horan (24) und Louis Tomlinson (25). Doch zwischen Harry Styles (23) und dem "Pillowtalk"-Interpreten herrscht anscheinend Funkstille. "Um ehrlich zu sein, habe ich mit Harry auch nie viel gesprochen, als ich noch Teil der Band war, also bin ich auch nicht davon ausgegangen, dass wir danach irgendeine Form von Beziehung miteinander haben", erklärt Zayn.



