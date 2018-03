Seit 2012 begeistert Sophia Thiel (22) als Fitness-Vloggerin ihre Community. Aber was wollte die inzwischen 24-Jährige damals als Teenie werden? Beim Promi-Charity-Flohmarkt in der Mall of Berlin hat es der YouTube-Star gegenüber Promiflash verraten: “Ich war etwas planlos. Viele machen ein soziales Jahr. Ich habe mich für die Rolle als Online-Trainerin/Fitnessbloggerin entschieden.” Einen anderen Berufs-Zweig hatten jedoch Mutter und Vater Thiel im Auge: “Der Wunsch meiner Eltern wäre gewesen, dass ich Zahnärztin werde, um in den Familienbetrieb einsteigen zu können."



