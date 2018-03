Das gab es noch nie! Nach Neele Bronsts Rauswurf bei Germany's next Topmodel löscht ProSieben ihren offiziellen Instagram-Account. Für das Model ein Riesen-Schock. Über YouTube erklärt sie: "Es heißt wohl, dass den Leuten, die den Instagram-Account mitgeführt haben, meine Arbeit nicht so gut gefallen hat.” Der Sender selbst gibt gegenüber Promiflash schlicht zu: "Neele kennt den Grund.” Neeles Liebster, FitnessOskar, steht seiner Freundin sofort zur Seite: "Ich weiß ja, wie viel Zeit Neele in den Account investiert hat. Sie hat sich wirklich um die Follower gekümmert und sie hat sich da eine Existenz aufgebaut." In Zukunft möchte das Model sich davon allerdings nicht unterkriegen lassen.



