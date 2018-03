Wie fühlt es sich eigentlich an, Tag für Tag seinen Kollegen zu küssen, wenn man doch eigentlich verlobt ist? Das verriet Iris Mareike Steen (25), alias GZSZ-Lilly, im Promiflash-Interview. Denn die Schauspielerin, die bald ihren Langzeitfreund Kevin heiraten will, tauscht in der RTL-Soap seit zwei Monaten heiße Küsse mit Thomas Drechsel (30), der den Tuner spielt. Und, wie ist das so, liebe Iris? "Normal. Wie es auch ist, andere Kollegen zu küssen. Es ist ja nur ein Filmkuss", berichtete sie auf der UFA Anniversary Night lachend.



