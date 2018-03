Am 27. September starb Playboy-Mogul Hugh Hefner (✝91) und hinterließ nicht nur eine riesengroße Fan-Gemeinde, sondern auch seine dritte Ehefrau Crystal Harris (31). Um die blieb es zunächst eher ruhig, doch zwei Tage nach der Beerdigung wandte sie sich an die amerikanischen Medien – und machte ihrem verstorbenen Göttergatten eine Liebeserklärung, wie sie im Buche steht! "Mein Herz ist zerrissen. Ich bin immer noch fassungslos. [...] Ich werde auf ewig dankbar sein, dass ich an seiner Seite war, seine Hand halten und ihm sagen durfte, wie sehr ich ihn liebe. Er hat mein Leben verändert, es gerettet", schwärmte sie gegenüber US Weekly.



