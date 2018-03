Was für eine Verwandlung. Das doppelte Babyglück scheint Beyoncé (36) ziemlich gut zu tun. Im Juni bringt sie ihre Zwillinge Rumi und Sir zur Welt. Und seitdem scheint die Sängerin fleißig an ihrem großen Comeback in der Öffentlichkeit zu arbeiten. Drei Monate später präsentiert Queen Bey nicht nur eine eigene Remix-Version von J Balvins Sommerhit "Mi Gente", sondern zeigt sich völlig erschlankt und mit sexy Kurven bei einer Date-Night in New York City. Wenn sie Ehemann Jay-Z (47) damit mal nicht den Kopf verdreht.



