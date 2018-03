Love Island ist vorbei und Elena Miras und Jan Sokolowsky haben sich in der Kuppelshow tatsächlich ineinander verliebt. Doch Ex-GNTM-Teilnehmerin Fata Hasanović (22) kann mit so viel Trash nichts anfangen. Im Promiflash-Interview lästert das Model über die Show: "Ganz schlimm! ‘Love Island’ ey, wirklich... ich würde da auf jeden Fall nicht mitmachen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de