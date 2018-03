Neues Futter für alle Fans vom Dating-TV: 2018 wird die erste deutsche Ausgabe von Bachelor in Paradise ausgestrahlt werden. Doch welche Ex-Rosensammler haben das nötige Potenzial, in der neuen Show für Unterhaltung zu sorgen? Eine aktuelle Promiflash-Umfrage zeigt deutlich – die Zuschauer wollen Ex-Die Bachelorette-Kandidat Sebastian Fobe (32) sehen. Mal sehen, ob der bärtige Hottie nächstes Jahr wirklich mit TV-Kollegen auf die Dating-Insel zieht.



