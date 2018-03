Diese Sahneschnitte ist nicht mehr zu haben! Mit seiner ganz eigenen Version von Soulja Boys (27) "Turn My Swag On" wurde Money Boy (36) vor sieben Jahren berühmt. Seither rappt der Österreicher, was das Zeug hält – und kommt damit vor allem bei den Ladys super an. Chancen haben die aber keine bei ihm! Sebastian Meisinger, wie Money Boy mit bürgerlichem Namen heißt, hat eine Freundin. Im Interview mit Promiflash im Hotel nhow in Berlin verriet der 36-Jährige, was er besonders an seinem Girl schätzen würde: "Die hat mir viel geholfen oder mich inspiriert."



