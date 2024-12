Für Melody Haase war Beziehung mit Money Boy ein Reinfall

Melody Haase (30) und Money Boy (43) sorgten im April dieses Jahres für einen Paukenschlag, als sie ihre Beziehung öffentlich machten. Nur drei Monate später bestätigte die TV-Bekanntheit jedoch die Trennung von dem Rapper. Wie sie bei den Reality Awards gegenüber Promiflash ausplauderte, bereut sie mittlerweile die gesamte Beziehung. "Er hat mich schlecht behandelt. Ich habe da mehr gesehen, was wir sein könnten, als zu sehen, was es wirklich war. Hätte ich mir klemmen können, das ganze Thema", stellte sie ernüchtert fest.

"Es ging zum Glück nicht so lange. Ich habe nach drei Monaten den Schlussstrich gezogen. Es hätte auch ein bisschen früher sein können, aber ich habe mich da nicht zu lange verloren, zum Glück", betonte Melody weiter. In das Dating-Leben hat sich die Sängerin aber noch nicht wieder gestürzt: "Bei mir geht mit Männern gar nicht viel. Es ist ein bisschen eingeschlafen, aber es ist auch nicht die Hauptsache im Leben."

Im Juli machte die B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Darstellerin die Trennung öffentlich – nachdem bereits zuvor immer wieder über ein mögliches Liebes-Aus spekuliert worden war. "All die Gerüchte sind wahr", schrieb sie in ihrer Instagram-Story zu einer Collage der beiden und stellte klar: "Ich möchte nicht mehr mit ihm assoziiert werden. Ich habe es jetzt auch gecheckt. Alles Gute ihm, möge er an sich arbeiten."

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Melody Haase, TV-Bekanntheit

AEDT / ActionPress Melody Haase, TV-Bekanntheit

