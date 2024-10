Money Boy zeigt sich kurz nach Trennung mit einer neuen Frau

Ist Money Boy (43) etwa wieder in festen Händen? Das lassen zumindest neue Schnappschüsse auf dem Instagram-Profil des österreichischen Rappers vermuten, die ihn zusammen mit einer unbekannten Schönheit zeigen. Fans und Follower spekulieren deshalb heftig, ob es sich bei der Dame um seine neue Flamme handelt. "Wie sie dich anlächelt, das ist real", ist sich ein Fan sicher. Auch ein anderer Follower kommentiert das Bild, als sei es offensichtlich, dass es sich hierbei um seine neue Freundin handelt und schreibt: "Besser als die Letzte." Mit "der Letzten" ist wohl Reality-Sternchen Melody Haase (30) gemeint. Mit ihr ging der "Monte Carlo"-Interpret noch bis Juli dieses Jahres gemeinsam durchs Leben.

Die Beziehung zwischen dem Rapper und der Reality-TV-Darstellerin sorgte in den vergangenen Monaten für zahlreiche Schlagzeilen. Nachdem sie ihre Liebe öffentlich gemacht hatten, wirkten sie unzertrennlich und präsentierten sich regelmäßig gemeinsam auf Events und in den sozialen Medien. Melody begleitete den Künstler zu seinen Auftritten und es schien, als könnten sie nicht ohne einander sein. Doch hinter der Fassade kriselte es offenbar: Beide löschten plötzlich alle gemeinsamen Fotos von ihren Social-Media-Profilen, was die Trennungsgerüchte anheizte. Schließlich bestätigte Melody das Liebes-Aus und erklärte gegenüber ihren Fans: "Sämtliche Gerüchte sind wahr. Ich möchte nicht mehr mit ihm assoziiert werden. Ich hab's jetzt auch gecheckt. Alles Gute ihm, möge er an sich arbeiten."

Money Boy, der mit bürgerlichem Namen Sebastian Meisinger heißt, wurde durch seinen Hit "Dreh den Swag auf" bekannt und hat sich seither in der deutschsprachigen Musikszene einen Namen gemacht. Sein exzentrischer Stil und seine provokanten Texte polarisierten von Anfang an. Melody hingegen erlangte ihre Popularität durch ihre Teilnahme an der Castingshow DSDS sowie diverser Reality-Formate, unter anderem #CoupleChallenge und Reality Backpackers. Beide Bekanntheiten verband also sowohl ihre Affinität zur Musik als auch ihr Hang zum Rampenlicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / melodyraabbit Money Boy und Melody Haase im Mai 2024

Anzeige Anzeige